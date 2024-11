Transformar a investigação clínica em oncologia para benefício dos doentes

De um modo global, nos últimos anos a investigação clínica em oncologia tem testemunhado avanços notáveis, resultantes de progressos tecnológicos, científicos e de infraestruturas nas instituições. Este desenvolvimento não só acelerará a descoberta de novos tratamentos, como também amplia significativamente o leque de intervenções disponíveis para testes e ensaios clínicos. Os avanços na compreensão da biologia tumoral têm sido cruciais para identificar novos alvos terapêuticos e desenvolver tratamentos inovadores que, em muitos casos, resultaram em respostas clínicas sem precedentes, mesmo em cancros difíceis de tratar. Igualmente, o desenvolvimento de dispositivos médicos e formas de intervenção minimamente invasiva colocam desafios complexos, mas que podem permitir aumentar a qualidade de vida dos doentes.

Contudo, a área de investigação clínica continua a enfrentar desafios significativos. Em muitos estudos, os investigadores lutam para recrutar participantes suficientes, enquanto pacientes que poderiam beneficiar de outros ensaios não têm acesso fácil aos mesmos. A demora na implementação de novas ideias e, com isso, novos estudos clínicos, pode durar anos, sendo também um outro entrave. Para ultrapassar estas barreiras, é essencial incorporar inovações tecnológicas na conceção e condução dos estudos ou ensaios clínicos. É preciso também formar um novo tipo de profissionais com o perfil certo para dar resposta a estes desafios.

O IPO-Porto, enquanto principal centro oncológico nacional com o maior número de doentes em tratamento e único Comprehensive Cancer Centre em Portugal, desempenha aqui um papel importante. Recentemente, dois dos seus projetos tentaram dar resposta a esta necessidade. O Molecular Tumour Board, inserido no Programa de Oncologia de Precisão do IPO-Porto disponibilizou a decisão multidisciplinar (colaboração de profissionais de várias áreas ou especialidades médicas para tomar decisões conjuntas sobre o tratamento dos pacientes) para uma já significativa série de doentes que, assim, podem ter acesso a tratamentos diferenciados. Por outro lado, o Centro de Inovação Terapêutica em Oncologia (CITO) fez com que os tratamentos com medicamentos em oncologia se tornassem mais avançados e acessíveis. Graças a isso, mais pessoas podem agora participar em ensaios clínicos e ter acesso a novos tratamentos.

Noutra vertente, as colaborações ao nível do diagnóstico por imagem e inteligência artificial, radioterapia ou a cirurgia robótica, com verdadeiros laboratórios virtuais, bem como a inovação ao nível de cuidados paliativos, torna esta estrutura clínica um parceiro único para, na área da oncologia, desenvolver uma série de outras competências. A pensar na formação de novos profissionais na área da saúde, com competências ao nível de análise de dados e inteligência artificial (IA) em saúde, investigação biomédica e bioinformática, investigação clínica e gestão de inovação em saúde, mas também sistemas de informação em saúde e telessaúde, surgiu este ano uma nova licenciatura na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em Saúde Digital e Inovação Biomédica. Como estes futuros profissionais serão capazes de criar pontes entre a multiplicidade de atores do setor, acelerar a transformação digital, promover a interseção entre a saúde e a tecnologia, então serão fortes candidatos para implementarem os sugeridos Escritórios Virtuais de Ensaios Clínicos (EVEC). Estes escritórios seriam plataformas digitais que facilitariam a realização e gestão remota de ensaios clínicos.

Utilizando tecnologias como videoconferência e sistemas de gestão de dados eletrónicos, os EVEC permitem que médicos, investigadores e pacientes interajam sem a necessidade de deslocações físicas. Estas plataformas incluem recrutamento e monitorização de participantes à distância, recolha de dados em tempo real através de dispositivos conectados, e gestão segura dos dados clínicos. Além disso, promovem comunicação eficiente entre as partes envolvidas e ajudam a reduzir custos e tempos de execução.

Para alcançar um progresso clínico significativo é necessário repensar o sistema de estudos clínicos, que deve ser mais ágil e adaptado às necessidades atuais. O envolvimento dinâmico de diversas comunidades e partes interessadas, desenvolvendo parcerias no combate ao cancro, é crucial para alcançar rapidamente novas conquistas e beneficiar o maior número possível de pessoas.

Em suma, a transformação da investigação clínica em oncologia exige inovação contínua, parcerias estratégicas e uma abordagem inclusiva que possibilite uma investigação de ponta integrada na prática quotidiana. Só assim podemos abrir novas portas e estabelecer novos padrões de sucesso na luta contra o cancro. Estamos todos juntos nesta missão.

