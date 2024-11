Prisões e reinserção social: algumas ideias para uma reforma

Entendo ser o momento de expor algumas considerações sobre o que foi feito durante o tempo em que estive à frente da DGRSP e as medidas que tinha em mente para o terceiro ano do meu mandato.

Volvidos mais de dois meses sobre a minha saída de diretor-geral da Reinserção e Serviços Prisionais, e depois de discutidos os montantes orçamentais para 2025 propostos para a DGRSP (mais uma vez deficitários), entendo ser o momento de expor algumas considerações sobre o que já estava feito durante os dois anos e cinco semanas que estive à frente dos seus destinos e as propostas e medidas que tinha em mente, para o terceiro e último ano do meu mandato. Tais propostas, que na sua maioria se estenderiam para além do termo desse mandato, iriam ser apresentadas publicamente à tutela na cerimónia do 12.º aniversário da DGRSP que ocorreu a 1 e 2 de outubro em Leiria.