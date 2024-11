25 de Novembro de 1975

Não se consegue entender a realização de celebrações alusivas ao 25/11/1975, uma data fracturante na sociedade portuguesa, quando o bom senso devia imperar, ou seja, tentar unir os portugueses e não dividi-los. Eis que surge a direita, a direita radical e a extrema-direita a criar divisões na nossa sociedade e ao mesmo tempo acertar contas com o 25 de Abril, sim, porque é esse o objectivo – muitos sectores da direita em Portugal nunca aceitaram a queda do império colonial português.

Não é por acaso que a direita e a extrema-direita nunca evocam o 11 de Março de 1975, a tentativa de golpe de Estado perpetrado por forças fascistas e saudosistas da ditadura de Salazar, apoiada por grupos terroristas como o MDLP (há um membro desse extinto grupo terrorista na AR como deputado no partido da extrema-direita) que tinham por objectivo derrubar o 25 de Abril. Ainda estou para ver se, por este andar, o PSD, o CDS, a IL e o Chega venham a propor na AR celebrações a evocar o 28 de Maio.

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca

Parabéns ao nosso Presidente

Assisti na RTP aos discursos do 25 de Novembro na Assembleia da República. Diferentes, mas bons, como tem de ser (são deputados). Não vou dizer nada sobre eles. Mas o do nosso Presidente é outra coisa. Discursou de uma forma informativa e esclarecedora sobre o que aconteceu. É um discurso muito importante. Muita gente recorda o que se passou (é o meu caso – tenho 70 anos e vivi isto tudo). Outros, mais jovens, ficam informados do que foi acontecendo (um relato muito bem feito). O Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, fez um discurso espectacular e esclarecedor dos factos.

Porfírio, Lagos

Discurso de Marcelo

Pela primeira vez desde há muitos anos vi e ouvi uma sessão da AR, esta sobre o 25/11, e quero ressaltar o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Foi um discurso fundamental de quem, como político e jornalista, bem acompanhou e viveu por dentro os detalhes e pormenores políticos e militares do período entre 25/4/74 e 25/11/75.

Na sessão, a maioria dos deputados e outros presentes não eram nascidos ou eram crianças nesses tempos e o conhecimento que têm do acontecido é/foi formatado pelas opções políticas actuais, pelos slogans e diatribes propagandísticas dos partidos que cada um segue. Foi por isso uma boa lição de história, muito factual, que talvez – talvez – tenha feito abrir os olhos de muitos que não viveram aquela época. Eu, que a vivi, gostei.

Jorge Mónica, Parede

Não havia necessidade

Não ouvi nem li nada do que se “queria comemorar” – os 49 anos do 25/11/1975. Assim, penso que “não havia necessidade diaconiana dos remédios” para se acirrar os ânimos a gente casmurra, que sempre julgou ser dona desta data e da do glorioso 25/4/1974. Para termos uma ditadura de feição contrária à derrubada no dealbar do glorioso 25 de Abril, mais valia não se ter corrido graves riscos de vida por parte das Forças Armadas e do povo. Portanto, depois do período louco, denominado de “PREC” – processo revolucionário em curso –, o bom senso imperou, para não haver inútil derramamento de sangue.

Só me custa ver o PS pôr-se a leste de tudo, sem uma palavra de apreço para com o seu líder, Mário Soares, que evitou a loucura de voltarmos a uma ditadura de expoente contrário. Viva o 25 de Abril, sempre, bem como o lembrado 25 de Novembro, para a normalidade democrática de todos nós.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Com memória

Lembro-me, como se tivesse sido ontem: estava um sujeito fardado na TV a dizer coisas; interrompeu-se, perguntando para fora de campo se havia problemas técnicos; a emissão passou para o Porto; e vimos um engraçadíssimo filme, do tempo em que os computadores trabalhavam com cartões perfurados. Ouço dizer que querem comemorar a data. Outros, que não, que nada há a comemorar. Mas pode-se sempre pedir à RTP que passe um filme do Danny Kaye.

E, pronto, sobre o tema pouco mais há a dizer, salvo que nisto de comemorações, nem sempre se cumprem nas datas aparentemente óbvias; e neste caso, como toda a gente informada e bem-intencionada (Vasco Lourenço, por exemplo) o sabe há quase meio século (e todavia, parece que foi ontem...), Novembro comemora-se, obviamente! – em Abril.

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã