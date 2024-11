Sem Israel, mas Gaza esteve muito presente no 10º Fórum da Aliança das Civilizações, em Cascais. Obsessão com a “segurança não leva à paz, mas a paz pode levar à segurança”, defendeu Moratinos.

“O que significa civilização em 2024?”, perguntou Aminata Touré, ex-primeira-ministra do Senegal e membro do Conselho Consultivo da Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC). Gaza e “as imagens que vemos na televisão tornam fútil qualquer debate sobre civilização”, afirmou no painel dedicado a reflectir sobre 20 anos de “diálogo para a humanidade” no arranque do 10.º Fórum desta aliança global.