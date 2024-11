Três corpos recuperados de barco turístico naufragado no Mar Vermelho. Há 13 desaparecidos

A embarcação, que transportava 44 pessoas, naufragou esta segunda-feira, 25 de Novembro, no Egipto. Segundo as autoridades locais, 28 pessoas foram resgatadas com vida, mas 13 continuam desaparecidas.

Três corpos foram recuperados na manhã desta terça-feira. 26 de Novembro, de um barco turístico que naufragou ao largo da costa do Mar Vermelho, no Egipto. As equipas de resgate ainda estão à procura de 13 pessoas desaparecidas, disse o governador provincial do Mar Vermelho, Amr Hanafi, à Reuters.

O barco, o Sea Story, naufragou na segunda-feira perto do recife de Sataya, transportando 31 turistas e 13 tripulantes numa viagem de mergulho de vários dias. O navio foi atingido por ondas altas e afundou-se em cinco a sete minutos.

Dezasseis passageiros terão ficado presos no interior, segundo um comunicado da Governação do Mar Vermelho emitido na segunda-feira. Foram resgatados 28 sobreviventes com ferimentos ligeiros, nenhum dos quais necessitou de ser hospitalizado. Os sobreviventes estão a ser alojados num hotel em Marsa Alam, onde as autoridades estão a trabalhar com as embaixadas e consulados para fornecer assistência e documentação.

Hanafi afirmou que o barco tinha passado na sua última inspecção de segurança em Março de 2024, não tendo sido registados quaisquer problemas técnicos. O barco, propriedade de um cidadão egípcio, tinha 34 metros de comprimento e tinha recebido um certificado de segurança com validade de um ano, emitida pela Autoridade de Segurança Marítima.

No domingo, Autoridade Portuária do Mar Vermelho do Egipto registou na zona ondas com alturas de três a quatro metros e ventos com velocidade de 34 nós, o que levou ao encerramento do tráfego marítimo. Foi o segundo barco a afundar-se na zona este ano: em Junho, outro barco sofreu danos graves devido a ondas fortes, embora não tenham sido registadas vítimas.

O Mar Vermelho, conhecido pelos seus recifes de coral e pela sua vida marinha, é um importante centro da indústria turística egípcia, que desempenha um papel fundamental na economia do país.