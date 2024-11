Le Pen ameaça Orçamento e Governo de Barnier. França pode fazer tremer o euro

Marine Le Pen está a um passo de decidir que o Orçamento é para chumbar e o Governo de Michel Barnier, em funções há três meses, é para derrubar. E não há nenhum drama nisso, diz a líder da extrema-direita francesa, fazendo orelhas moucas às reacções dos mercados, que perante a turbulência política fizeram disparar as taxas de juro da segunda maior economia da zona euro. A França já está a pagar uma taxa maior do que a de Portugal e Espanha e aproxima-se das da Grécia e Itália, num momento em que o défice do país está já nos 6% do PIB, mais do dobro do permitido pelas regras europeias.

