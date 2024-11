Israel e Hezbollah chegam a acordo para cessar-fogo no Líbano

Plano para sessenta dias prevê fim das hostilidades no sul do Líbano e pode permitir regresso a casa dos deslocados israelitas que viviam no norte.

O gabinete de segurança de Israel, que contempla os principais ministros do governo hebraico e a cúpula militar, aprovou, esta terça-feira, a proposta de cessar-fogo com a milícia xiita Hezbollah apresentada pelos EUA e que vinha sendo discutida desde pelo menos a semana passada, avança a Reuters. Ainda assim, as horas que antecederam o anúncio do cessar-fogo foram marcadas por bombardeamentos israelitas em Beirute e pela maior incursão das Forças de Defesa de Israel (IDF na sigla em inglês) nas áreas próximas da sua fronteira a Norte desde que começou a guerra.