Ataques aéreos russos na Ucrânia danificam a rede eléctrica na cidade de Ternopil

Os ataques aéreos da Rússia durante a madrugada de segunda-feira para terça-feira danificaram a rede eléctrica em Ternopil, uma importante cidade no oeste da Ucrânia, cortando electricidade e água e interrompendo o fornecimento de aquecimento, disse o chefe do quartel-general da defesa regional na terça-feira.

Segundo o governador da região de Ternopil, Vyacheslav Nehoda, o ataque cortou 70% do fornecimento de energia eléctrica à região, causando danos "substanciais" que vão impactar a região "por muito tempo".

"Não há fornecimento estável de electricidade em Ternopil e noutras povoações. Os serviços competentes estão a trabalhar para resolver o problema", disse ainda o governador.​

Os serviços de emergência estavam a trabalhar para restabelecer o abastecimento de água ao início da manhã, disse Serhiy Nadal, chefe do quartel-general do Conselho de Defesa da Região de Ternopil, no seu canal de mensagens Telegram, mas as interrupções de energia continuarão durante horas.

Os autocarros eléctricos que servem a cidade serão substituídos por autocarros normais e os geradores ajudarão a suprir a falta de energia nas escolas, hospitais e instituições governamentais, disse ainda Nadal.

Nadal não deu pormenores sobre a extensão dos danos na cidade que tinha uma população de quase um quarto de milhão antes da invasão russa da Ucrânia em 2022. A escala total do ataque também não foi imediatamente esclarecida.

Ternopil, cerca de 220 km a leste da Polónia, membro da NATO, e a maior parte da Ucrânia estiveram sob alerta de ataque aéreo durante horas, de acordo com dados da força aérea ucraniana.

A Rússia também atacou a capital ucraniana, Kiev, durante a noite, segundo a administração militar da cidade no Telegram, que acrescentou que as unidades de defesa aérea da Ucrânia destruíram mais de 10 drones russos.

Os drones russos aproximaram-se de Kiev em ondas e de diferentes direcções, mas não houve danos ou feridos em resultado do ataque, disse Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev, no Telegram.