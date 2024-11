EMEL actualiza preço das mensalidades nos parques de estacionamento para residentes em 2025

A EMEL vai uniformizar o valor das mensalidades dos parques de estacionamento com o serviço Avença R24, que custará 46,30 euros. Existem especificidades para quem já pagava uma avença.

A Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) vai actualizar o preço das mensalidades que permitem aos residentes estacionar os carros em parques de estacionamento da cidade. O valor do novo serviço Avença R24 passa a ser de 46,30 euros e entrará em vigor em 2025, ainda sem data concreta, de acordo com a EMEL. Contudo, nota a empresa, quem pagava um preço inferior vai continuar com esse valor. Já quem pagava mais pela avença vai passar a desembolsar apenas os 46,30 euros.

O R24 surge como uma forma de “harmonização dos valores na avença R24 em todos os parques da EMEL que será de 46,30€”, assinala a empresa em resposta ao PÚBLICO. A EMEL refere que o serviço permitirá estacionar num conjunto de parques de Lisboa “a qualquer hora” pelo mesmo valor máximo.

Quanto às mensalidades inferiores a esse valor, que estavam a ser pagas por várias pessoas, a EMEL refere que “as actuais assinaturas com um preço inferior beneficiarão de um desconto que manterá o valor que paga actualmente”, ou seja, quem paga menos de 46,30 euros vai continuar a fazê-lo. Já a quem paga mais do que 46,30 euros, garante a empresa, vai ver a factura reduzida. “Com esta medida, nenhum residente em Lisboa verá o valor da sua avença aumentado”, nota-se na resposta enviada ao PÚBLICO.

Todas as pessoas que façam novas adesões passam a pagar os 46,30 euros, o que quer dizer que quem poderia pagar menos do que esse valor vai passar a pagar mais. O PÚBLICO pediu os valores actuais de todos os parques da EMEL, mas a empresa não os enviou até à publicação deste artigo.

No seu site, a EMEL refere que para aceder à Avença R24 a pessoa tem de residir em Lisboa. “Se já tiver um dístico de residente associado, terá de o devolver, pois a Avença R24 irá substituí-lo”, assinala, referindo que a residência da pessoa terá de ser na proximidade de um ou mais parques que ofereçam este serviço.

O PÚBLICO também questionou a EMEL sobre os principais motivos para a criação deste novo serviço, mas não obteve resposta até ao momento.