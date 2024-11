Princesa Ana é mais uma vez o membro da coroa britânica com mais compromissos reais

É o quarto ano que a irmã do rei Carlos o ultrapassa no que toca a compromissos da coroa. Embora tenha sofrido um acidente no Verão, Ana continua a fazer mais do que todos os membros da realeza.

A princesa Ana foi considerada o membro da realeza mais “trabalhador” deste ano, dada a sua forte presença em eventos oficiais realizados pela família real britânica. Com 217 compromissos, ultrapassou o rei Carlos, diagnosticado com cancro no início deste ano, que ficou em segundo lugar, com 186 compromissos, e a rainha Camila, que ocupa a sexta posição da tabela, com 95 eventos, menos de metade do que a filha de Isabel II, conforme registado no documento oficial da Circular da Corte e analisado pela publicação britânica The Daily Express.

Mas não é a primeira vez que Ana se destaca como a pessoa que mais trabalha no seio da família. É, aliás, o quarto ano consecutivo que a princesa da realeza britânica lidera a tabela no que toca a eventos reais. Além disso, é o terceiro membro da família real mais popular e respeitado. O ranking continua a ser liderado por Isabel II, que morreu há dois anos, mas, ao contrário do ano passado, Ana perdeu o segundo lugar para a princesa de Gales e está agora apenas um lugar acima de William.

No que diz respeito aos compromissos, a princesa Ana teve neste mês de Novembro a agenda mais preenchida, com 28 compromissos previstos, 17 a mais do que o irmão, de acordo com a última pesquisa da agência Reboot Online, que utilizou o registo oficial para obter o número de compromissos calendarizados de cada membro sénior da família real entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2024.

A princesa real distinguiu-se como a mais trabalhadora mesmo depois de, em Junho, ter sido hospitalizada depois de ter sofrido um traumatismo craniano, na sequência de um acidente com um dos seus cavalos, em Gatcombe Park, o que levou ao cancelamento da sua visita ao Canadá. Durante cinco dias esteve internada no hospital e, depois de receber alta, a princesa de 74 anos continuou a sua recuperação em casa.

O que se sabe é que Ana realizou 172 compromissos entre Janeiro e Abril de 2024 e que, durante este período, esteve de serviço durante 68 dias, quase o dobro do número de qualquer outro membro da realeza em actividade. De acordo com o The Telegraph, a filha de Isabel II realizou cerca de 31,4% de todos os compromissos reais nos primeiros quatro meses do ano, seguida pelo duque e pela duquesa de Edimburgo, que realizaram 15,3% e 11,31%, respectivamente.

Outros membros da coroa britânica aproximaram-se mais do número alcançado pela princesa Ana até agora do que outros. O príncipe Ricardo, duque de Gloucester, ficou em terceiro lugar com 126 encontros, logo após o rei. Por sua vez, na quarta posição, o príncipe Eduardo contabiliza 124, mais 16 do que a mulher, Sofia, duquesa de Edimburgo, que ocupa o quinto lugar. O príncipe William ficou em oitavo, com 71, e Kate Middleton fez o top-10, com 11 compromissos reais este ano.

A redução de 88% justifica-se pelo ano difícil que a princesa de Gales enfrentou. Em Janeiro, passou por uma cirurgia abdominal e, dois meses depois, revelou um diagnóstico de cancro. Em meados de Setembro, Kate regressou aos deveres reais, após concluir o tratamento, mas ainda com a agenda limitada.

Texto editado por Carla B. Ribeiro