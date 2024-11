Morreu John Alfred Tinniswood, o homem que detinha o título de o mais velho do mundo

O britânico John Alfred Tinniswood, que detinha o título de o homem mais velho do mundo, morreu, nesta segunda-feira, no lar onde residia, em Southport, Merseyside, no Noroeste da Inglaterra. Tinniswood, que tinha 112 anos e fora reconhecido como o detentor vivo do recorde de longevidade masculina, morreu “rodeado de música e amor”, disse a sua família num comunicado, citado pelo Guinness World Records.

“O John sempre gostou de agradecer. Por isso, em seu nome, agradeço a todos aqueles que cuidaram dele ao longo dos anos, incluindo os seus cuidadores no lar de Hollies, os seus médicos de clínica geral, enfermeiros distritais, terapeutas ocupacionais e outros funcionários do NHS (SNS britânico).”

Tinniswood, que deixa uma filha, quatro netos e três bisnetos, detinha o recorde do Guinness desde Abril deste ano, sucedendo ao venezuelano Juan Vicente Pérez, que morreu aos 114 anos. A escolha recaiu sobre o britânico após o Guinness World Records ter confirmado que o primeiro na lista, Gisaburo Sonobe, do Japão, tinha morrido dias antes de Pérez.

Nascido em Liverpool a 26 de Agosto de 1912, Tinniswood partilhou com o Guinness World Records que o segredo da longevidade é “pura sorte”. E elaborou: “Ou se vive muito ou se vive pouco, e não há muito que se possa fazer quanto a isso.”

No entanto, o britânico assumia ter alguns cuidados com a sua saúde: não fumava e raramente bebia. Sem fundamentalismos. O ideal, dizia, era saber ser moderado. “Se bebe demais, come demais ou anda demais; se fizer alguma coisa demais, acabará por sofrer.” Mas não abdicava da sua dose de peixe com batatas fritas todas as sextas-feiras.

John Alfred Tinniswood foi o quarto britânico a ocupar o lugar do homem mais velho do mundo, mas não quebrou o recorde do homem que mais tempo viveu: Jiroemon Kimura (1897-2013), do Japão, que morreu aos 116 anos e 54 dias.

A mulher viva mais velha do mundo e a pessoa viva mais velha em geral é a japonesa Tomiko Itooka (n. 1908), com 116 anos e 186 dias. Já o próximo homem vivo mais velho do mundo poderá ser brasileiro: João Marinho Neto, de Maranguape, Ceará, com 112 anos e 52 dias, sendo seguido por Josino Levino Ferreira, de Conceição, Paraíba, com 111 anos e 237 dias.