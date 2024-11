Mulheres com Tomates encontram-se no Beato e dedicam-se ao pão

A quinta edição do evento criado pela Nuts Branding acontece nesta sexta-feira, na Fábrica do Pão, e inclui uma visita guiada e uma masterclass sobre pão de fermentação natural.

O Mulheres com Tomates está de volta para a sua 5ª edição, que acontece nesta sexta-feira, dia 29, a partir das 14h30, na Fábrica de Pão no Beato Inovation District, em Lisboa, e que será dedicada às Mulheres e o Pão, “explorando o papel das mulheres na produção e tradição do pão e abordando o impacto cultural, social e económico desse alimento essencial, ao longo da História e nos dias de hoje”.

O evento, organizado pela NUTS, é uma ocasião privilegiada para conhecer algumas das mulheres que estão a fazer a diferença no mundo do pão em Portugal, mas haverá também a oportunidade de meter a mão na massa, numa masterclass sobre pão de fermentação natural.

O arranque está marcado para as 14h30 com uma visita guiada (é necessária inscrição prévia) à Antiga Fábrica de Moagem do Beato, dirigida o Deolinda Folgado, coordenadora no Museu de Lisboa e Fábrica de Moagem; segue-se, às 16h30, a masterclass (também com inscrição prévia), que será dada por Maria Urmal, chef e formadora da Associação dos Cozinheiros Profissionais de Portugal (ACPP). Às 17h30 (com inscrição prévia), terá lugar uma prova de azeites do Esporão. O dia encerra com a mesa-redonda As Mulheres e o Pão, às 18h30.

O debate reunirá seis mulheres que, de uma forma ou outra, estão ligadas ao pão: Elisabete Ferreira, da Padaria Gimonde, que foi considerada a Melhor Padeira do Mundo 2024 pela União Internacional de Panificação e Pastelaria (UIBC); Helena Resende, moleira e empresária da Moagem Carlos Valente; Deolinda Folgado; Teresa Vivas, do projecto Mais Madeira à Mesa que integra o Pão da Madeira; Maria Urmal da ACPP; e Patrícia Miguel, arquitecta e investigadora que criou o Projecto Bruta e abriu em Coimbra a Padaria Brutalista.

Informações e inscrições em www.nutsbranding.com/mulheres-com-tomates-24.