A Cozinha dos Ganhões leva à mesa o que “o Alentejo tem de melhor”

A edição deste ano da Cozinha dos Ganhões, considerado o maior certame gastronómico do Alentejo, abre na quinta-feira, às 19h, em Estremoz, para promover o turismo e a gastronomia da região, anunciou a câmara municipal.

A denominação de "ganhão" era atribuída antigamente aos trabalhadores da lavoura nas herdades do Alentejo.

A Cozinha dos Ganhões - Festival de Gastronomia Alentejana, que atrai milhares de visitantes, cumpre a 30.ª edição e decorre, até domingo, no parque de feiras e exposições de Estremoz, no distrito de Évora, com entrada gratuita.

O certame, promovido pelo município, conta com a participação de oito tasquinhas e quatro doceiros, 14 stands de artesanato e seis de produtos regionais, oferecendo também "muita animação cultural e convívio".

De acordo com a autarquia, a iniciativa tem como principal objectivo o "desenvolvimento e promoção turística do concelho", valorizando as tradições e os costumes de Estremoz e do Alentejo.

O programa de animação inclui, entre outras iniciativas, espectáculos com o grupo Alentejo na Voz e cante alentejano com Os da Boina e cantadeiras Ferrenhas d´Ossa, na quinta-feira, Bandidos do Cante, na sexta-feira, e grupo Seara Nova e Luís Fialho, no sábado.

O evento vai apresentar o que "o Alentejo tem de melhor", nomeadamente a gastronomia, produtos regionais, doçaria, vinhos e artesanato, realçou o município.

Paralelamente, decorre a 9.ª edição da feira Estremoz Caça, Pesca e Actividades na Natureza, com a participação de cerca de 50 expositores, num dos pavilhões do parque de feiras.

Este certame, organizado pela Confraria dos Amigos do Campo, com o apoio do município, conta com um programa de actividades relacionadas com os sectores em destaque.

O Programa completo está aqui.