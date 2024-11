Chinesa Dongfeng traz modelos para competir no mercado de eléctricos em Portugal

Um dos principais fabricantes de automóveis eléctricos na China estreia cinco modelos em Portugal, com destaque para o Dongfeng Box, que se apresenta com preços desde 27 mil euros.

A Dongfeng e as suas submarcas Voyah e MHero de veículos eléctricos estão a reforçar a entrada da indústria automóvel chinesa em Portugal, sob a alçada do grupo Salvador Caetano, que, desde 2023, tem vindo a expandir o seu portfólio, com a representação das também chinesas BYD e Xpeng. A apresentação oficial decorreu na última semana, na Quinta de Valadares, em Loures.

“Hoje celebramos a chegada de três marcas ao nosso mercado, pertencentes ao grupo Dongfeng, empresa com mais de 50 anos de história. É com essa história, ligada à da Salvador Caetano, que acreditamos que vamos fazer deste um projecto de grande sucesso para o mercado”, introduziu o director-geral da distribuidora portuguesa, Ricardo Lopes. Foi também a herança do emblema que o director da Dongfeng Europa, Xie Qian, optou por destacar, falando sobre a “longa história da marca com a China (já com 60 milhões de clientes) e da nova na Europa”. Uma ligação entre “o Este e o Oeste”, sublinhou o responsável, justificando a decisão de trazer os produtos da Dongfeng para o Velho Continente com o facto de a Europa ser o mercado que lidera os veículos eléctricos.

Dentro das propostas que aí vêm, a marca aponta o Dongfeng Box como o mais alinhado com o mercado português. O citadino, com 4,03 metros de comprimento, apresenta-se com um motor de 95cv, atingindo uma velocidade máxima de 140 km/h, e uma capacidade de bateria a admitir uma autonomia WLTP de 310 quilómetros. Entre o equipamento, a marca destaca a inclusão de uma câmara 360º, faróis full LED, os estofos de pele sintética, o banco de condutor eléctrico (com memória, aquecido e ventilado) e as jantes de 17 polegadas.

Apontado para um nicho, e apenas disponível sob encomenda, surge o MHero, apresentado como um todo-o-terreno eléctrico, mas com características de superdesportivo: conta com 1088cv, produzidos por quatro motores. Resultado: apesar das suas cerca de três toneladas, acelera de 0 a 100 km/h em 4,2 segundos. O jipe eléctrico de design industrial, mas elegante, conta com uma bateria de 142 kWh, para uma autonomia homologada de 450 quilómetros.

Da Voyah, a marca premium da Dongfeng, chegam três modelos. O Free, um SUV do segmento E, é proposto com 489cv, para uma velocidade máxima de 200 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em 4,4s. A bateria, com capacidade útil de 100 kWh, admite 500 quilómetros com uma única carga. Já o interior evidencia o segmento requintado em que se insere: triplo ecrã ajustável, tecto panorâmico polarizado, estofos aquecidos, ventilados e com massagem, além de suspensão pneumática.

Sobre o Dream, um monovolume eléctrico de 5,32 metros e sete lugares, o chefe de operações da Dongfeng em Portugal, Luís Santos, avaliou tratar-se de o carro ideal para a família, com suspensão pneumática, a garantir o conforto, dois tectos panorâmicos, bancos aquecidos, ventilados e com massagem, além de sistema de som Dynaudio. Chega numa única variante, de quatro rodas motrizes: 435cv, que acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e tem velocidade máxima limitada a 200 km/h. Com bateria de 108,7 kWh, chega preparado para fazer 482 quilómetros com uma única carga.

Além destes modelos, já presentes no catálogo, o próximo ano tem novo lançamento agendado: o Courage, um SUV de 4,72 metros, que se apresentará em duas variantes, de tracção traseira e tracção integral. A primeira, denominada Exclusive, conta com potência de 292cv; a segunda, Luxury, de 435cv. Ambas são servidas por uma bateria de 80 kWh, para autonomias de 476km e 446km, respectivamente.

A Dongfeng e a Voyah prevêem estar presentes em seis concessionários até ao final do ano, entre Lisboa e Porto. O catálogo é 100% eléctrico, mas o grupo Salvador Caetano está a procurar adaptar-se às exigências do mercado nacional, incluindo HEV, PHEV e motores de combustão na sua lista.

