Curiosidades: Moscatel em barro, tradição reinventada na Casa Horácio Simões

Quem diz que os produtos tradicionais têm de se manter parados no tempo ou imunes ao instinto criativo? No seio do Moscatel de Setúbal tem-se mostrado que é possível ser imaginativo sem descaracterizar a alma do vinho. Exemplos tem havido vários. Aqui fica outro, bem recente: vinho Moscatel de Setúbal vinificado em barro.

É feito na centenária Casa Agrícola Horácio Simões, o que desfaz a ideia de que o espírito irrequieto é domínio único de novos projectos. Não foi preciso nenhuma “tempestade de ideias” para a sua criação. Bastou um simples “E porque não?”, e fazer o que nunca foi feito.

O processo, ainda em fase de aprendizagem, decorre em talhas não pesgadas, umas à superfície e outras enterradas, que vão dos 70 aos 350 quilos, nas quais os vinhos fazem a fermentação inicial e em seguida a maceração pelicular durante um ano. Numa segunda fase, os vinhos seguem para o estágio em madeira (estágio tradicional) ou em cimento (cru) para se perceber a diferença na evolução.

O certo é que o uso do barro traz mudanças significativas na textura e na estrutura do vinho, influenciando o processo de micro-oxigenação de forma distinta do que acontece com a madeira.

Este primeiro Moscatel Roxo de 2016 ainda não tem previsão de chegada ao mercado, mas uma coisa é certa: será “sempre um moscatel bastante diferenciador e carregado de personalidade”, prometem. Fica aguçada a curiosidade.

Mais curiosidades do vinho da Península de Setúbal:

Este artigo foi publicado no n.º 8 da revista Solo.