Valor mediano da avaliação das casas já está acima de 1700 euros por metro quadrado

O valor de avaliação bancária das habitações, determinada no âmbito de aquisições com recurso a crédito bancário, voltou a subir em Outubro, o que acontece há 11 meses consecutivos, para novo máximo de sempre. O valor mediano subiu 26 euros, ou mais 1,5% face a Setembro, para 1721 euros por metro quadrado. Comparativamente a Outubro de 2023, o aumento é bem mais expressivo, registando uma variação de 12%, ou mais 185 euros, revelam os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O aumento do valor dos imóveis está a ser impulsionado pelo aumento da procura, visível, neste caso, no número de avaliações, que ascenderam a 34,9 mil em Outubro, correspondendo a uma subida de 5,5%, ou mais 1805, face ao mês anterior. O aumento em relação ao período homólogo é bem mais expressivo, ascendendo a 29,9%. No universo das avaliações, 22.489 foram relativas a apartamentos e 12.416 a moradias.

O elevado valor das rendas, mas também a descida das taxas de juro associadas ao crédito à habitação, o aumento de estrangeiros interessados em fixar residência em Portugal, a que se juntam algumas medidas do Governo, em termos fiscais, ajudam a compor o contexto que explica a crescente valorização das habitações.

Relativamente à avaliação das casas, a variação mais intensa registou-se na Região Autónoma da Madeira, com um crescimento de 17,4%, não tendo ocorrido qualquer descida.

A Região Autónoma da Madeira foi também a que apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (2,6%), não se tendo igualmente verificado qualquer descida em cadeia.

Por segmentos, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi de 1920 euros por metro quadrado, 12,9% superior ao registado em Outubro de 2023. Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (2534 euros) e no Algarve (2291 euros), tendo o Centro apresentado o valor mais baixo (1250 euros).

A Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (20%), tendo-se verificado uma única descida, no Alentejo (-1,1%).

Nas moradias, o valor mediano da avaliação foi de 1317 euros em Outubro, um acréscimo de 9,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (2470 euros) e na Grande Lisboa (2461 euros), registando o Centro e o Alentejo os valores mais baixos (1000 euros e 1027 euros, respectivamente). O Algarve apresentou o maior crescimento homólogo (16,0%), não se tendo registado qualquer descida.