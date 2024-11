Que soluções para o Alentejo Litoral não ficar a ver os comboios passar?

No litoral alentejano, há populações a ver comboios passar e outras que até têm comboios, mas sem uma frequência satisfatória. Numa região do país com um serviço rodoviário altamente deficitário face às necessidades de transporte, a rede ferroviária até existe, mas faltam comboios. A linha de Sines é, desde 1990, exclusiva para transporte de mercadorias e, desde o final de 2011, muitas localidades, entre as quais está Alcácer do Sal, ficam a ver os comboios passar na linha do Sul. Que soluções há para o futuro da mobilidade no Alentejo Litoral? Este é o tema deste episódio do podcast Sobre Carris.

Neste episódio ouvimos ainda, em excerto, as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha, e do especialista em assuntos ferroviários João Cunha.

Episódio gravado ao vivo no Cine-Teatro Vitória de Ermidas-Sado, concelho de Santiago do Cacém, a 22 de Novembr0 de 2024.

O Sobre Carris gravou em Ermidas-Sado a convite da CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral.

