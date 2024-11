Orçamento do Estado não cumpre “integralmente” as recomendações, avisa Bruxelas

Comissão Europeia diz que metas orçamentais definidas pelo Governo cumprem as novas regras europeias, mas assinala que recomendação de acabar com apoios ao preço da energia não está a ser seguida.

A continuação em vigor de parte das reduções dos impostos sobre os combustíveis implementadas no auge da crise inflacionista levou esta terça-feira a Comissão Europeia a colocar Portugal no grupo de países que se considera não estarem a cumprir no seu Orçamento do Estado as recomendações feitas por Bruxelas.

Na análise agora feita aos documentos enviados pela maioria dos países da União Europeia em Outubro, a Comissão Europeia verifica não só se as metas definidas por cada governo para a evolução da despesa líquida em 2024 e 2025 cumprem aquilo que está definido nas novas regras orçamentais europeias, como se as recomendações feitas pelo Conselho para determinadas políticas estão igualmente a ser seguidas. E Portugal, embora passe no primeiro teste, acaba por chumbar no segundo.

O Executivo coloca Portugal, em conjunto com Luxemburgo e Malta, num pequeno grupo de países que “não está integralmente em linha com a recomendação”, sendo que isso acontece porque, “enquanto se projecta que a sua despesa líquida cumpra os tectos, não é feita uma eliminação gradual das medidas de apoio de emergência na energia até ao Inverno de 2024/2025, como recomendado pelo Conselho”.

“Luxemburgo, Malta e Portugal são os únicos Estados Membros da zona euro que receberam uma recomendação específica para o país de eliminação gradual das medidas de apoio de emergência na energia até ao Inverno de 2024/2025. Para os três países, a Comissão conclui que a eliminação gradual não foi feita. Como consequência disso, a conclusão geral da opinião sobre o esboço de OE é ajustada de “estar em linha” (que era a avaliação baseada no crescimento da despesa líquida) para “não integralmente em linha”, explica o relatório publicado pela Comissão Europeia esta terça-feira.

Em causa estão medidas adoptadas a partir de 2022, numa altura em que a inflação atingia os valores mais altos das últimas décadas, que visaram reduzir a factura com a energia suportada pelas famílias e empresas portuguesas. Estas medidas incluíram a introdução de um mecanismo de revisão regular do ISP que reflectisse, por exemplo, o efeito de uma redução do IVA de 23% para 13% através da descida da taxa do ISP e do congelamento da taxa de carbono que está associada ao Imposto sobre os Combustíveis. Estas medidas permitiram que os aumentos de preços suportados pelos portugueses fossem mitigados.

Durante este ano, o anterior Governo começou um processo progressivo de descongelamento da taxa de carbono, que foi prosseguido pelo novo executivo e que está já quase concluído. No entanto, o mecanismo de redução do ISP continua em vigor, o que vai contra a recomendação feita pelo Conselho que, em Junho, estimava que estas medidas de apoio de emergência tinham tido um impacto orçamental em Portugal equivalente a 0,9% do PIB em 2023, valor que deverá baixar para 0,6% do PIB este ano e 0,5% (ou cerca de 1500 milhões de euros) em 2025.

No que diz respeito às metas orçamentais definidas pelo Governo, quer na sua proposta de OE para 2025, quer no Plano de Médio Prazo Orçamental Estrutural para os próximos quatro anos, a Comissão considera que Portugal está em total cumprimento, nomeadamente no que diz respeito ao novo indicador chave das regras orçamentais europeias: a variação da despesa líquida (um indicador de despesa que exclui o pagamento de juros e os investimentos associados a fundos europeus e que leva em conta as medidas discricionárias adoptadas do lado da receita).

No seu plano orçamental de médio prazo entregue em Bruxelas, o Governo comprometeu-se com tectos de crescimento da despesa líquida de 5% em 2025, 5,1% em 2026, 1,2% em 2027 e 3,3% em 2028, com as diferenças registadas entre os anos a serem justificadas com o efeito do fim dos investimentos do PRR a partir de 2027. Em média, a variação anual da despesa líquida em Portugal será de 3,6%, em linha com o valor recomendado por Bruxelas.​

Alemanha, Irlanda, Estónia e Finlândia são sinalizados pela Comissão Europeia como tendo apresentado nos seus orçamentos de Estado uma variação da despesa líquida que não cumpre o exigido pelas regras. Os Países Baixos, por seu lado, apresentaram um plano de médio prazo que, neste capítulo, também não segue as regras.