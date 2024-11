Violência na AG do FC Porto: MP pede julgamento para os 12 arguidos por 31 crimes

A procuradora responsável pela Operação Pretoriano defende que seja mantida na íntegra a acusação do Ministério Público, pedindo à juíza de instrução que leve os 12 arguidos a julgamento pela prática de 31 crimes.

Esta terça-feira, no debate instrutório que tem lugar no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, a procuradora alegou que há indícios fortes que comprovam que os arguidos delinearam um plano para agredir e intimidar sócios do FC Porto na Assembleia-Geral de 13 de Novembro de 2023.

Neste sentido, o Ministério Público defende que todos respondam em julgamento pelos mesmos crimes: 19 de coacção agravada, sete de ofensa à integridade física no âmbito de espectáculo desportivo, três de atentado à liberdade de informação e um de instigação pública a um crime e outro de arremesso de objecto. Há ainda um dos arguidos que responde pelo crime de detenção de arma proibida.