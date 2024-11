Lewandowski no clube dos 100, PSG perde em Munique e City continua em crise

A quinta ronda da Liga dos Campeões começou ao ataque, com 11 golos nos dois jogos da tarde, e continuou sob o signo dos goleadores, com Robert Lewandowski a chegar aos 101 golos na competição.

O ponta-de-lança polaco do Barcelona só precisou de 10 minutos para, de penálti, aceder ao clube de Messi e Ronaldo, os únicos a terem quebrado a barreira dos 100 golos na Liga dos Campeões.

A acabar (90+2’), Lewandowski elevou a fasquia, bisou e o Barcelona impôs a primeira derrota da competição (3-0) ao Brest, assumindo, por breves instantes, a liderança da fase de Liga... antes de ser destronado pelo Inter de Milão, finalista vencido da edição de 2022-23, que superou (1-0) o RB Leipzig.

A primeira metade da jornada rendeu 40 golos, com destaque para as goleadas do Atlético Madrid em Praga (0-6), sobre o Sparta, da Atalanta em Berna (1-6), ao Young Boys, do Bayer Leverkusen (5-0) ao RB Salzburgo e do Arsenal em Alvalade (1-5). Refira-se que as rondas anteriores renderam 57, 58, 51 e 55 golos.

City sofre três golos de rajada

Vindo de cinco derrotas, o Manchester City ameaçou golear o Feyenoord, com Haaland a bisar e Gundogan a engordar os números, antes da reacção dos neerlandeses. Os últimos 15 minutos seriam, porém, fatais para a equipa de Pep Guardiola, com o City a sofrer três golos (75', 82' e 89’), deixando escapar um triunfo quase certo para cair para o 15.º lugar.

No jogo menos prolífico (a par do Inter-RB Leipzig), o Bayern Munique impôs a terceira derrota ao Paris Saint-Germain (1-0), com os parisienses (reduzidos a 10, por expulsão de Dembélé) a continuarem em zona de eliminação (25.º lugar) e em risco de caírem ainda nesta quarta-feira mais algumas posições.

Gonçalo Ramos regressou após lesão, mas a formação de Luis Enrique, mesmo com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no “onze”, não conseguiu pontuar ante os bávaros, que não contaram com João Palhinha. No arranque da ronda, o AC Milan de Paulo Fonseca obteve um triunfo suado (2-3) — o terceiro — na deslocação a Bratislava.

Rafael Leão iniciou a partida no banco de suplentes, mas teve papel determinante ao assinar o 1-2 (68’), antes de um erro do “lanterna vermelha” (ainda sem qualquer ponto) da fase de Liga da Champions ter oferecido o 1-3 a Tammy Abraham (71’). O Slovan ainda reduziu para 2-3, mas dificilmente evitará a eliminação, já que defronta o Atlético de Madrid e o Bayern Munique (fora), para além de receber o Estugarda.