Futsal: Sp. Braga e Sporting entram a ganhar na Liga dos Campeões

Triunfos por 4-2 e 4-1 deixam as duas equipas portuguesas na frente do Grupo C. Na quarta-feira, voltam a entrar em campo, trocando de adversários.

O Sp. Braga e o Sporting iniciaram da melhor forma, nesta terça-feira, a participação no Grupo C da ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal.

No pavilhão João Rocha, em Lisboa, os minhotos foram os primeiros a competir, vencendo os checos do SK Interobal Plzen, por 4-2 (1-1 ao intervalo), com golos de Ricardo Lopes, Tiago Brito, Gabriel Mazetto e Rafael Henmi.

Mais tarde, o campeão português superou os belgas do Anderlecht, por 4-1, com um golo madrugador de Alex Merlim (12 segundos) a abrir caminho a triunfo que ficou concluído pelos pés de Zicky, Guilherme e do guarda-redes Henrique, já nos últimos segundos.

Na quarta-feira, disputa-se a segunda jornada, com um Anderlecht-Sp. Braga (17h30) e um Sporting-SK Plzen (20h30), sendo que se apura para a final four da competição o vencedor de cada um dos quatro grupos.