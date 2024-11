Liga dos Campeões: Arsenal foi completo, Sporting chegou atrasado

“Leões” foram arrasados pelo Arsenal na estreia europeia de João Pereira no banco, com uma primeira parte desastrosa. Qualificação para os oitavos-de-final não está em perigo

O Sporting ainda não tinha sofrido qualquer derrota nesta nova versão da Liga dos Campeões, mas nesta terça-feira, em Alvalade, perdeu, e perdeu bem, frente ao Arsenal, por 1-5. Era a estreia europeia de João Pereira no banco dos “leões”, mas não se pode dizer que tenha sido amarga, nem que tenha sido tudo mau. É que, depois do que acontecera ao Manchester City, os “gunners” levaram o jogo bem a sério, Mikel Arteta lançou o melhor “onze” e o Arsenal teve mérito em facilitar a própria vida. Quanto ao Sporting, simplesmente chegou atrasado ao jogo e, quando quis verdadeiramente, já não deu para muito.

Esta derrota, a abrir a segunda metade desta fase de Liga, não belisca as hipóteses de o campeão português seguir para os oitavos-de-final, depois do que fez nos primeiros quatro encontros (três vitórias e um empate). Foi, sobretudo, uma dose de realismo para os “leões” e para o seu treinador, que está a começar - de facto, como João Pereira tinha dito no dia anterior, o Arsenal não era o Amarante, e o nível ia subir.

Resumo | Sporting CP 1-5 Arsenal | Champions League 24/25 https://t.co/DR4xcEQMQX#DAZNChampions — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 26, 2024

O resultado foi, sobretudo, um bom indicador do que aconteceu na primeira parte, em que o Sporting só fez o primeiro remate aos 43’. No mesmo período, o Arsenal já tinha feito dois golos e ainda iria fazer mais um. Era um arraso total dos “gunners” aos “leões”, que até nem estavam assim tão diferentes do que costumavam apresentar com Rúben Amorim - Marcus Edwards foi, talvez, a maior surpresa no “onze”, a ocupar um lugar que costuma ser de Pedro Gonçalves, homem do golo do meio-campo no Emirates, há dois anos.

Colocando as coisas de forma simples, o Arsenal entrou com tudo, o Sporting não chegou a entrar. Sempre a investirem pelo lado direito do ataque, os “gunners” chegaram com facilidade ao golo, num cruzamento bem medido de Timber para a emenda de Martinelli. Até aqui, tudo igual ao que tinha acontecido com o City - entrada difícil e, depois, segunda parte de sonho.

As semelhanças acabam aqui. Logo a seguir, foi Bukayo Saka, solicitado por Partey, quem furou pelo flanco e cruzou para Havertz fazer o 0-2, aos 22’. Eficácia total para domínio total e, do Sporting, ausência total. O tal remate aos 43’ (o primeiro no jogo) foi uma aventura de Geovany Quenda pelo centro e que David Raya, pelo sim, pelo não, desviou da sua baliza.

Mas o pesadelo do Sporting na primeira parte ainda não tinha acabado. De canto, Declan Rice meteu a bola na área e Martinelli, sem marcação, fez o 0-3 em cima do intervalo.

Como que a passar uma mensagem de confiança, João Pereira manteve o “onze” para a segunda parte e a estratégia resultou durante alguns minutos. Aos 47’, após um canto pela direita, Gonçalo Inácio fez o 1-3 e relançou um pouco o jogo. Os “leões” viveram o melhor período, tiveram várias aproximações e Gyökeres, finalmente, teve algum espaço para correr.

Mas esta não era a noite do sueco e o balão do Sporting ficou vazio quando Bukayo Saka transformou em golo um penálti cometido por Diomande sobre Odegaard, aos 65’. E os “gunners” ainda fizeram mais um, uma recarga vitoriosa de Trossard após uma defesa incompleta de Israel.

Positivo/Negativo Positivo Bukayo Saka Já se sabia de onde vinha o principal perigo, do pequeno gigante que joga no lado direito do ataque dos londrinos. Assistência e golo para o internacional inglês e uma noite de tormenta para Maxi Araújo. Negativo Sporting Os “leões” já tiveram noites épicas nesta Champions (a vitória sobre o City, como é óbvio), mas não conseguiram repetir frente ao Arsenal. Mostraram algum espírito de luta durante cerca de 20 minutos na segunda parte, marcaram um golo e podiam ter marcado mais, mas foi um desastre colectivo nos outros 70. João Pereira teve o mérito de levantar a equipa após a primeira parte, mas não há muito a tirar desta goleada.

Teria sido diferente com Rúben Amorim no banco? Talvez, mas não é uma certeza. João Pereira teve o baptismo europeu com uma derrota pesada apostando em princípios semelhantes e em nomes familiares e familiarizados uns com os outros. O Arsenal foi demasiado forte? Foi. Disso não há qualquer dúvida.