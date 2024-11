Siza e Souto de Moura vão fazer crescer o Portugal dos Pequenitos

O Pavilhão de Portugal e a Casa das Histórias, com a Casa da Música de Koolhaas, o Terminal de Leixões de Luís Pedro Silva e um bar de Falcão de Campos completam a expansão do parque de Coimbra.

Crianças e correr e a brincar debaixo de uma pala do Pavilhão de Portugal com a altura de dois metros; uma Casa das Histórias Paula Rego reproduzida em madeira, mas talvez sem a cor vermelha do edifício em Cascais; um Terminal de Cruzeiros de Leixões a emergir de um pequeno lago e subir uma rampa em caracol; uma Casa da Música com espaços interiores perfurados; e ainda um bar “à margem” para os momentos de intervalo e descanso… Vai ser assim, no espaço previsível de dois anos, o novo espaço do Portugal dos Pequenitos, que a Fundação Bissaya Barreto (FBB) está a tratar de revitalizar, ampliar e actualizar na propriedade vizinha do parque-jardim inaugurado em Coimbra, na margem esquerda do rio Mondego, em 1940.