Quarta na TV: detectives, Maradona e Super-Humanos

No meio de várias séries em estreia – Ridley, High Country e Assalto a Paris – está A Revolução da Energia Limpa. E ainda Bob’s Burgers e Green Book - Um Guia para a Vida.

CINEMA

Green Book - Um Guia para a Vida

Hollywood, 17h45

Triplamente oscarizado, o filme de Peter Farrelly passa-se nos EUA de 1962 e centra-se na relação entre Don Shirley (Mahershala Ali), um pianista negro, e Tony Lip (Viggo Mortensen), que trabalha para ele como motorista e segurança durante uma digressão.

SÉRIES

Ridley

Star Crime, 22h

Com a promessa de “narrativa envolvente e reviravoltas inesperadas”, o Star Crime acolhe mais um enredo criminal, este a envolver um detective reformado (Adrian Dunbar) que é impelido a voltar ao terreno para apoiar a inspectora e antiga colega (Bronagh Waugh) num caso de homicídio particularmente intrincado. É uma produção britânica com o dedo de Jonathan Fisher, que esteve na equipa de produção de Midsomer Murders, e Paul Matthew Thompson, que escreveu para Vera e Father Brown. A primeira temporada traz oito episódios, a ritmo semanal.

High Country

AXN, 22h

Da Austrália chega esta nova produção de crime e mistério, criada por Marcia Gardner John Ridley, em estreia nas noites de quarta. Passa-se numa pequena vila com ares de faroeste selvagem, para onde vai trabalhar a detective Andie Whitford. Ao investigar uma série de desaparecimentos, “destapa uma complexa teia de assassinato, mentira e vingança”, revela o AXN. Leah Purcell encabeça um elenco em que também alinham Aaron Pedersen, Sara Wiseman, Ian McElhinney e Geoff Morrell.

Assalto a Paris

TVCine Emotion, 22h10

Estreia. Da saga cinematográfica de assaltos à Casa Branca, a Londres e ao Poder, com Gerard Butler como agente secreto, deriva esta série televisiva que mantém “a espectacularidade e os altos valores de produção que celebrizaram os filmes em que se inspira”, garante o TVCine. A acção situa-se agora em Paris, cidade que é preciso proteger depois de um atentado terrorista que parece sinalizar algo maior. Tewfik Jallab, Ritu Arya e Sean Harris formam o núcleo de actores. A trama desenrola-se em oito episódios de cerca de uma hora, debitados à semana.

Bob’s Burgers

Disney+, streaming

Reencontro marcado com a família Belcher, que é dona de uma hamburgaria na Ocean Avenue e especialista em arranjar sarilhos saborosos, naquela que é já a 14.ª temporada da sitcom de animação. Em vez dos costumeiros 22 episódios, esta ficou reduzida a 16, por ter apanhado a greve dos argumentistas em Hollywood.

DOCUMENTÁRIOS

Super-Humanos

RTP2, 20h34

Em estreia, uma série reveladora da capacidade de sobrevivência humana nalguns dos ambientes mais inóspitos do mundo, entre gentes e comunidades extraordinárias. É conduzida pelo aventureiro-anfitrião Raul Gómez que, à medida que procura histórias e explicações para esses “superpoderes”, se deixa submergir nas culturas e se põe a si próprio à prova.

Na Bolívia, encontra os aimaras e a sua vida nas alturas; na Indonésia, os bajau em simbiose com o mar; na Etiópia, os dassanech adaptados ao calor tórrido; na Jordânia, beduínos habituados ao deserto; na Noruega, o povo sami a lidar com o frio extremo; e, no Uganda, os sebei, “nascidos para correr”.

A Revolução da Energia Limpa

RTP1, 21h01

A transição verde, no que ela tem de revolucionário para a qualidade de vida dos cidadãos, a competitividade nacional, o mercado de trabalho e, claro, o ambiente, é o alvo deste documentário em duas partes. A primeira debruça-se sobre a electricidade produzida por painéis e centrais solares; a segunda (quinta-feira, a esta hora) foca-se na eficiência aplicada à mobilidade, em que cada vez mais carros eléctricos se fazem às estradas, e aos edifícios, onde o desperdício energético ainda continua a ser a regra.

Daniel Pennac: Eu Vi o Maradona

RTP2, 22h56

Realizado por Ximo Solano e datado de 2022, este não é exactamente um documentário sobre Maradona (1960-2020), o futebolista. Versa mais sobre “o impacto emocional do mito”, explica a sinopse, pelo olhar do escritor francês Daniel Pennac, à medida que vagueia por Nápoles – a cidade italiana que endeusou o jogador argentino – durante uma “investigação criativa e surreal” para uma peça de teatro.