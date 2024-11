No Porto/Post/Doc, a periferia é o novo centro

Com a Cinemateca Ideal dos Subúrbios do Mundo, o festival de cinema do real abre-se a um projecto de reconfiguração do que é contar histórias dos subúrbios, criado pela cineasta Alice Diop.

“O que é o cinema do subúrbio? É sequer algo que existe?” A pergunta foi feita, em 2020, por uma cineasta que se sentia acantonada, manietada, pela noção do “cinema do subúrbio”: Alice Diop, que na altura ainda não tinha completado as suas duas grandes longas-metragens, o documentário Nous (2021, vencedor da competição Encounters em Berlim) e a ficção Saint-Omer (2022, Grande Prémio do Júri em Veneza).