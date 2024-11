Para já, a terapia fágica poderá ser bastante útil no tratamento de infecções crónicas. A aplicação deste tipo de terapia estará sempre dependente da avaliação do médico e é ainda de último recurso.

Depois de ser discutida em Outubro no Parlamento, a autorização dada pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) à utilização de terapia fágica nos hospitais portugueses dá novos recursos aos médicos no tratamento de bactérias. A utilização destes bacteriófagos, ou seja, vírus que infectam exclusivamente bactérias, será particularmente importante no tratamento de infecções crónicas.