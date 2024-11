Língua azul: que doença é esta que já matou milhares de animais no Alentejo?

A doença, que afecta principalmente as ovelhas e os borregos, já terá deixado milhões de euros de prejuízo aos agricultores do sul do país.

O número de ovinos mortos pelo novo surto da doença da língua azul ascendeu a quase 200% acima dos valores do período homólogo relativo ao ano passado, havendo dias em que o número de cadáveres recolhidos variou entre 2500 e 3000. Em anos normais, oscila entre 500 e 600 animais. A doença, que afecta principalmente as ovelhas e os borregos, já terá deixado milhões de euros de prejuízo aos agricultores do sul do país.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.