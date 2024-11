Vento da depressão Bert faz disparar produção de energias renováveis em Portugal

Portugal bateu o recorde de produção de energias renováveis no passado domingo, 24 de Novembro, segundo dados da empresa Redes Energéticas Nacionais (REN). A produção de energia eólica atingiu os 110,4 GWh [gigawatts-hora] e a bombagem hidroeléctrica os 41,7 GWh, representando 86% do consumo nacional de electricidade.

O recorde anterior foi registado a 17 de Outubro de 2023, quando a produção de energia eólica atingiu os 108 GWh. Este novo recorde levou a uma elevada disponibilidade de fontes de energia renováveis em Portugal e Espanha e à maior utilização de sempre da bombagem hidroeléctrica no país no mesmo dia, num total registado em 41,7 GWh, como se pode ler em nota de imprensa. Este valor é 24% superior ao recorde anterior, registado a 1 de Maio de 2024.

Este ano, a produção acumulada desta energia renovável representa 27% do consumo nacional, enquanto a energia solar contribui com cerca de 10%, segundo dados da REN.

A depressão Bert passou pelo Norte e Centro de Portugal com chuvas e ventos fortes, causando 750 ocorrências, a maior parte quedas de árvores e de estruturas. Não houve registo de feridos, havendo duas pessoas que tiveram de ser realojadas em Amarante devido a inundação.

Portugal continua a bater recordes

Em Outubro deste ano, Portugal já tinha atingido valores históricos em matéria de produção de energia renovável, mais especificamente de energia solar. Segundo dados da REN, o país atingiu os níveis produtivos do ano de 2023 até ao dia 5 de Setembro de 2024, batendo um novo recorde máximo de produção. Foram gerados 3,99 TWh [terawatts-hora] nos primeiros novos meses do ano, ultrapassando os 3,6 TWh no ano anterior.

"Portugal tem mantido uma trajectória sustentável na progressiva incorporação de fontes renováveis endógenas, enquanto mantém os objectivos primordiais de segurança de abastecimento e de qualidade de serviço do Sistema Eléctrico Nacional", como se pôde ler em comunicado enviado à Lusa.

Estes avanços vão de encontro com o objectivo de Portugal de aumentar a quota das energias renováveis no consumo de electricidade para 93% até 2030 - actualmente, a quota estará nos 87% -, um esforço que faz parte da estratégia de descarbonização nacional. A procura pelas energias renováveis aumentou consideravelmente depois dos preços do gás natural terem atingido níveis recorde em 2022, aquando da invasão da Rússia à Ucrânia.

As energias renováveis forneceram 30% da electricidade mundial em 2023, um recorde que caminha para uma menor utilização de combustíveis fósseis e consequente redução das emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera.