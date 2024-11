Conferência Cidade Azul: esta quarta-feira discute-se sobre saúde e clima em Coimbra

As alterações climáticas representam uma ameaça fundamental para a saúde humana, tornando urgente o debate sobre as cidades, o desafio da sustentabilidade ambiental e a saúde. O PÚBLICO, a Câmara Municipal de Coimbra e a Universidade de Coimbra organizam esta quarta-feira, no Convento de São Francisco, a conferência anual Cidade Azul, dedicada, este ano, ao tema Clima e Saúde.

O evento vai juntar especialistas em mesas-redondas e workshops dedicados a temas como urbanismo, poluição, eficiência energética e abordagens de diversas entidades ao nexo entre saúde e clima. O programa pode ser consultado no site da Conferência Cidade Azul.

A manhã arranca às 9h, com a sessão de abertura conduzida pelo director do PÚBLICO, David Pontes, e o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva. O presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente (CPSA), Luís Campos, falará sobre Os Desafios do Nexo Clima-Saúde, seguindo-se uma conversa com o jornalista Ruben Martins, numa gravação ao vivo do podcast P24. A sessão de encerramento da conferência, às 13h, será conduzida pela secretária de Estado da Saúde, Ana Povo.

A manhã contará com três painéis de debate. Às 9h45, inicia-se a conversa A Importância dos Refúgios de Calor nas Cidades, com a participação de Ana Terra Amorim-Maia (Basque Centre for Climate Change), António Carmo Gouveia (Universidade de Coimbra) e Hélder Lopes (Universidade do Minho). O segundo painel, Desafios do Urbanismo face às Alterações Climáticas, juntará Ana Teixeira Mesquita (Associação Nacional de Coberturas Verdes), Anabela Ribeiro (Universidade de Coimbra), João Pedro Costa (Universidade de Lisboa) e Paulo Barbosa (Comissão Europeia).

Ao meio-dia, arranca o terceiro painel A Poluição Impossível de Escapar: PFAS, Luz, Som e Microplásticos, com Susana Fonseca (Zero) e Paula Sobral (Centro de Ciências do Mar e do Ambiente), seguido de um comentário de Isabel Henriques, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra.

Ao longo da manhã, haverá também espaço para falar sobre projectos de sustentabilidade na cidade de Coimbra. O vice-reitor da Universidade de Coimbra para o Património, Edificado e Turismo, Alfredo Dias, dedica a sua intervenção ao tema O Campus na Cidade, enquanto o vereador do Ambiente e Sustentabilidade da Câmara de Coimbra, Carlos Matias Lopes, apresenta o projecto GOLL - Green Olympic Living Lab, desenvolvido no âmbito do programa europeu Desporto, Pessoas e Planeta.

Na parte da tarde, estão previstos três workshops: Como Transformar a Nossa Casa para a Eficiência Energética?, conduzido pelo arquitecto João Vieira, Eco-ansiedade, moderado pela psicóloga Teresa Pereira, e Uma Horta em Qualquer Lado: A Permacultura É Possível na Cidade?, liderado por André Maciel, da comunidade HortasLX.