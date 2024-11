Cientistas descobrem nova espécie de tarântula em Cuba. Será a maior do seu género

Uma equipa de investigadores descobriu uma nova espécie de tarântula grande e peluda, do género Trichopelma, no Parque Nacional de Viñales, no extremo oeste de Cuba, segundo um estudo publicado na revista científica Journal of Natural History. O trabalho conclui que a distribuição desta espécie é restrita, pelo que são "prioritárias para a conservação".

A investigação, realizada por David Ortiz, da Universidade Masaryk, na República Checa, e Elier Fonseca, da Sociedade Zoológica de Cuba, detalhou que o corpo da nova espécie de aranha peluda mede cerca de 2,54 centímetros de largura.

"A grande dimensão, o clima tropical, a complexidade topográfica e os milhões de anos de isolamento transformaram as ilhas das Grandes Antilhas em laboratórios naturais de evolução. Vários grupos sofreram uma diversificação explosiva nestas ilhas, dando origem a biotas altamente diversificadas e endémicas e a espécies com adaptações únicas", contextualiza o artigo.

Na descrição da nova espécie de tarântula da área de Viñales, um hotspot de biodiversidade no oeste de Cuba, os autores adiantam que "apesar de ser uma espécie de tamanho médio com grandes cerdas projectadas nas patas, reminiscentes das tarântulas arborícolas, a análise filogenómica, as características morfológicas de diagnóstico e o comportamento de construção de retiros em alçapão identificam-na como o maior representante conhecido de Trichopelma e o único com patas tão hirsutas [cobertas de pelos longos]".

O primeiro exemplar desta aranha foi encontrado em 2008, mas só quase dez anos depois é que os investigadores confirmaram que se tratava de uma espécie nova, segundo o estudo citado na segunda-feira pela agência Efe.

Segundo o artigo científico, encontraram quatro jovens exemplares machos de Trichopelma a uma curta distância um do outro no Parque Nacional de Viñales, uma área protegida localizada na província cubana de Pinar del Río. Os cientistas concluíram que aparentemente a nova espécie não aparece nas colecções de história natural de Cuba, apesar do seu aspecto impressionante.

Os autores sugeriram que "a nova espécie não é arbórea" porque recolheram as aranhas em tocas no solo e não em árvores. De acordo com o artigo, provavelmente tem "comportamento alimentar generalista e uma picada ligeira, menos poderosa do que a de uma abelha".

Os autores alertam que "dada a sua distribuição limitada, e a sua aparente ausência em colecções de história natural apesar da sua aparência distinta, esta espécie poderá ser escassa, posicionando-a como uma potencial preocupação de conservação".