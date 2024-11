Mina de São Domingos: memórias de uma aldeia mineira

Quase 60 anos depois do encerramento de um pioneiro complexo industrial que escavou as entranhas e deixou esta localidade raiana do concelho de Mértola com uma paisagem quase apocalíptica, hoje Mina de São Domingos é nome de aldeia com praias de bandeira azul e habitada pelos descendentes de irredutíveis mineiros. Ainda faz sentido falar de passado, e desfolhar o álbum de memórias, porque continua a ser essa herança industrial o principal recurso de uma comunidade que procura reinventar-se.

