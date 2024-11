Predador digital de menores detido em Tondela

A Polícia Judiciária deteve em Tondela, no distrito de Viseu, um homem de 26 anos, por suspeitas de crimes de pornografia de menores agravada e coação sexual, depois de ter iniciado contactos com a vítima pelas redes sociais.

Os factos remontam a finais do ano passado, quando a vítima, uma criança de 11 anos, iniciou contactos com o suspeito via WhatsApp, e posteriormente, via Snapchat. Fazendo passar-se por um adolescente de 15 anos, o homem solicitou fotos das partes íntimas da criança. Perante a recusa da menor ameaçou-a e passou a exigir conteúdos de vídeo, que acabaram por lhe ser enviados.

Em comunicado, a Judiciária explica que a denúncia acabou por ser feita pela mãe da criança, após ter visualizado os conteúdos do telemóvel da filha. A investigação decorria desde Março deste ano e a detenção foi da responsabilidade do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ.

Na operação, foram apreendidos suportes informáticos "com elevada capacidade de armazenamento", que serão agora objecto de perícias informáticas, acrescenta a mesma nota informativa. Apresentado às autoridades judiciárias da comarca de Santarém, o suspeito ficou em prisão preventiva.