Centenas de bombeiros exigem valorização da carreira em manifestação em Lisboa

Protesto em Lisboa junta centenas de sapadores de várias zonas do país.

Centenas de bombeiros sapadores de várias regiões do país estão concentrados em Lisboa para exigir a valorização da carreira, que dizem não ser revista há mais de 20 anos, e o aumento de subsídios, como o de risco.

"Estamos aqui a lutar pela carreira, cuja última valorização foi em 2002. Estamos a chegar a um ponto sem retorno. Não pedimos nada do outro mundo, apenas o que é justo", disse à Lusa Ricardo Ribeiro, do Regimento de Sapadores de Lisboa.

Em 2002, "os bombeiros recebiam o equivalente a dois ou três salários mínimos nacionais e hoje, se retirarmos os subsídios, um bombeiro em início de carreira recebe abaixo do salário mínimo", disse Ricardo Ribeiro à porta do Campos XXI, onde decorre uma reunião entre os sindicatos e elementos do Governo.

A maioria dos bombeiros está fardada e outros trazem t-shirts pretas onde se lê a frase "sapadores em luta".

Além de Lisboa, há bombeiros de várias zonas do país, desde Coimbra, Leiria, Sardoal, Setúbal e Viseu.

"Já que não têm noção... tenham respeito", é o que diz um dos cartazes da manifestação, que começou ruidosa, com palavras de ordem como "respeito" e "vergonha" e com lançamento de petardos.

Pelas 11:30, quando os elementos dos sindicatos saíram da reunião o barulho regressou, com o lançamento de alguns petardos e novamente gritos de "respeito" e "vergonha" pela proposta apresentada pelo Governo.

"Novamente as propostas ficam aquém, mas já há uma melhoria", anunciou Leonel Mateus, vice-presidente do Sindicato Nacional de Bombeiros Sapadores.

Segundo o sindicalista, o Governo decidiu que a discussão dos suplementos ficará para a próxima reunião, mas "a nível de salários fica muito aquém".

Para o representante sindical, os aumentos propostos pelo executivo para os próximos dois anos de 40 euros anuais: "é inadmissível".

O dirigente acrescentou que regressarão à mesa de negociações no dia 3 de Dezembro, com a promessa de "não mexer uma vírgula" nas reivindicações.

Os Sapadores Bombeiros estão presentes em 25 cidades do país, com mais de três mil elementos.