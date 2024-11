O caminho para o empreendedorismo

Os brasileiros que escolheram Portugal para viver têm recorrido ao empreendedorismo para fincar raízes no país, e as mulheres são maioria nesse processo.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A comunidade brasileira é, de longe, a maior entre os estrangeiros que residem em Portugal, e uma das mais empreendedoras. Com seus negócios, os brasileiros se tornaram uma importante fonte de receita para o país, seja contribuindo para a Autoridade Tributária, seja repassando recursos para a Segurança Social. Mais: ao mostrar sua força empreendedora, a comunidade se insere à sociedade portuguesa.

Dados do Observatórios das Migrações apontam que já são mais de 10 mil os empreendedores brasileiros em Portugal, sobretudo, de pequeno porte. Na maioria desses negócios, são as mulheres que estão na linha de frente, produzindo, empregando, gerando renda e contribuindo para a expansão da economia portuguesa.

Não é fácil, porém, chegar ao sucesso em um país que não é o seu de origem. Para que um empreendimento avance, é necessário criar confiança. Esse é um aspecto fundamental em todo processo para quem deseja ter o próprio negócio. Por isso, é preciso entender as necessidades e as expectativas da clientela e oferecer produtos e serviço de excelência.

Para isso, o “jeitinho brasileiro” acaba sendo aliado nesta estratégia de criar algo inovador e com valor agregado, para estar entre os melhores. Temos grandes exemplos de mulheres brasileiras em Portugal, que, por meio de suas redes, conseguem transformar suas vidas e ajudam a transformar a vida de outras empreendedoras.

É o caso de Leia Oliver, que construiu seu negócio na área de formação e criação de eventos de empreendedorismo e corporativos. O maior objetivo dessa empresária é criar um ecossistema de empresas que apoiem o pequeno empreendedor, fazendo a ligação entre os empresários já constituídos no mercado e os iniciantes.

A maior dificuldade de Leia foi criar uma comunidade unindo os dois mundos, portugueses e brasileiros, com a mesma visão, prontos para crescerem juntos. Mas, com determinação, ela deu passos importantes, com o evento anual "Ativa-te empreendedor", que permite um networking entre os dois lados, com trocas de experiências e parcerias.

O "Ativa-te empreendedor" está indo para sua terceira edição. E Leia Oliver está decidida a potencializar o empreendedorismo, cada um com suas forças e expertises, pois todos estão inseridos em um único mercado. Para empreender, é fundamental que os brasileiros conheçam a cultura portuguesa e façam dela uma grande aliada.