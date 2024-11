Vasco Lourenço: é “uma hipocrisia” a direita festejar o 25 de Novembro

Vasco Lourenço, protagonista do 25 de Abril e do 25 de Novembro, não estará presente na sessão de hoje na Assembleia da República, e considera que a “História não pode ser deturpada”.

A Assembleia da República evoca esta segunda-feira os 49 anos do 25 de Novembro, num modelo idêntico ao da cerimónia dos 50 anos do 25 de Abril, mas com discursos mais curtos e sem cravos vermelhos.

Todos os partidos de esquerda votaram contra a proposta do CDS, para se assinalar anualmente o 25 de Novembro de 1975, que foi aprovada com os votos do PSD, CDS, Chega e IL.

O BE vai fazer-se representar na sessão parlamentar, apenas por uma deputada, para "denunciar a desvalorização” da revolução de 1974. O Livre também estará presente na sessão, mas defende que esta é uma “tentativa inqualificável de diminuir a relevância histórica do 25 de Abril”. E os deputados do PCP vão faltar, por causa dos objectivos antidemocráticos de desvalorização e apagamento da Revolução dos Cravos.

Vasco Lourenço, protagonista do 25 de Abril e do 25 de Novembro, não estará presente na sessão. Para o presidente da Associação 25 de Abril, a “História não pode ser deturpada” e esta comemoração é “uma hipocrisia” dos partidos de direita.

