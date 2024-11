PSD permite a Ventura elogiar massacres da Guerra Colonial

“Esta democracia não nos serve”, disse o líder do Chega.

A Assembleia da República evocou pela primeira vez o 25 de Novembro, numa sessão solene controversa, num formato muito semelhante ao da cerimónia comemorativa do 25 de Abril. Com o PCP esteve ausente do plenário e o Bloco de Esquerda representado por apenas uma parlamentar, os deputados estrearam uma evocação polémica.

