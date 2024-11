Montenegro e Pedro Nuno aguardam que candidatos presidenciais avancem

O primeiro-ministro reforçou que pretende apoiar um candidato presidencial que seja militante do PSD. Também Pedro Nuno quer um candidato da área política do PS.

Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos estão à espera que nomes dos seus espaços políticos avancem para as eleições presidenciais de 2026, preferindo não tomar posição até que as cartas estejam em cima da mesa. Por agora, ambos mantêm o jogo fechado e não sinalizam as suas preferências. O líder socialista assumiu mesmo ter sido um "erro" lançar o nome de António José Seguro como possível presidenciável com apoio do PS. Numa altura em que a candidatura do almirante Henrique Gouveia e Melo parece ganhar forma, o primeiro-ministro deu a entender que o chefe do Estado-Maior da Armada vai ser substituído no cargo. Já o Presidente da República manteve o silêncio em relação à recondução do almirante, garantindo que será "neutro" nas eleições para escolher o seu sucessor.