Ausente da sessão do 25 de Novembro, PCP fala num “ajuste de contas” com Abril

A líder da bancada do PCP acusou os “animadores” do 25 de Novembro de quererem que a operação militar de 1975 “tivesse posto em causa o regime democrático”.

Não foi a única ausência, mas foi a mais evidente: durante a sessão solene do 25 de Novembro, a bancada do PCP ficou vazia. O partido não quis, ainda assim, deixar de criticar a cerimónia. Numa conferência de imprensa, horas depois, qualificou a comemoração como "uma provocação e um ajuste de contas com a revolução de Abril" e devolveu as críticas tecidas ao PCP durante a sessão pelos partidos de direita, que acusou de terem "objectivos antidemocráticos".