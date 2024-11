25 de Novembro assinalado no Parlamento de olhos postos na comparação com Abril

Vinte e quatro anos depois de o CDS-PP ter proposto pela primeira vez a comemoração solene do 25 de Novembro de 1975 na Assembleia da República, chegou o dia disso se concretizar. Mas com divisões e protestos no plenário que nem a comemoração do 25 de Abril alguma vez motivou à direita. Aliás, a sessão solene que se inicia às 11h é uma cópia da que homenageia a Revolução, tanto no cerimonial como na lista de convidados protocolares – as diferenças cirúrgicas são o meio minuto a menos nos discursos dos partidos e a ausência de cravos, bem como de várias figuras que declinaram o convite para participar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt