TikTok e Polígrafo lançam campanha de literacia mediática em Portugal

Entre as ferramentas consta uma app de literacia digital na plataforma, alertas integrados de desinformação e vídeos do Polígrafo que abordam competências essenciais para a literacia mediática.

O TikTok anunciou uma parceria com o Polígrafo para lançar uma campanha de literacia mediática em Portugal com o objectivo de combater a desinformação, "capacitando os utilizadores" da rede social com competências neste âmbito.

Em comunicado, a rede social adianta que a campanha é desenvolvida "em parceria com o Polígrafo, uma das principais organizações de verificação de factos, certificada pela International Fact-Checking Network (IFCN) e pela European Fact-Checking Standards Network (EFCSN)", e "reflecte o compromisso do TikTok de combater a desinformação".

Em suma, "a iniciativa de literacia mediática do TikTok visa capacitar os utilizadores a tomarem decisões bem informadas sobre o conteúdo que encontram".

Esta campanha "inclui várias funcionalidades interactivas e recursos dentro da plataforma, especificamente desenhados para promover o consumo de informações precisas e incentivar uma abordagem crítica na avaliação de conteúdos", refere o TikTok.

Entre as várias ferramentas consta uma app de literacia digital na plataforma, "um hub de informação dedicado que fornece aos utilizadores orientações para avaliar a credibilidade dos vídeos, com dicas para distinguir entre conteúdo factual e enganador", e uma "série de vídeos educativos [feitos] pelo Polígrafo".

Trata-se de cinco vídeos educativos "criados pelo Polígrafo que abordam competências essenciais para a literacia mediática, que incluem métodos de verificação de factos, identificação de narrativas que tendem a propagar informação falsa, análise das fontes de informação e manutenção da vigilância contra a desinformação", detalha o TikTok.

Inclui ainda "alertas integrados de desinformação: quando os utilizadores pesquisarem temas frequentemente associados a desinformação, serão direccionados para conteúdos relevantes de literacia mediática, reforçando a abordagem proactiva do TikTok de educar os utilizadores" e uma campanha promocional na plataforma.