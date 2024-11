O mar perdido e sem estratégia

Já tínhamos constatado infelizmente que o mar, um dos maiores ativos estratégicos de Portugal, desaparecera na orgânica ministerial do XXIV Governo Constitucional de Portugal e reduzido a um parágrafo tímido e envergonhado no Orçamento do Estado para 2025, no Ministério da Economia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt