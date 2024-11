Educação para todos: construir um caminho de oportunidades para cada criança

Portugal tem tido um forte progresso na educação nas últimas décadas. Tem hoje o maior número de pessoas com ensino superior completo (60%) e o abandono escolar precoce está nos 8%, abaixo da média europeia que é de 9%. E ainda assim, não podemos ficar por aqui.

A desigualdade de oportunidades é real. Manifesta-se de diversas formas no percurso de uma criança que tenha nascido num contexto socialmente mais desfavorecido.

O Carlos é um exemplo. Um aluno calado, sempre a um canto da sala, com um olhar desconfiado. A vida não lhe facilitava o percurso: morava a mais de uma hora da escola, dependia de um autocarro que, se perdido, comprometia todo o dia de aulas. Muitas vezes, tinha de ficar em casa para cuidar do irmão mais novo, porque a mãe não podia perder o dia, para garantir o salário mensal. Não conseguia frequentar o Clube de Ciências, a única atividade extracurricular que a escola oferecia. Talvez pudesse no ano seguinte, se os horários dos autocarros mudassem.

Quando a professora de Inglês o avisou que estava em risco de chumbar, era claro que não era uma questão de capacidade, mas de oportunidade.

A verdade é que alunos como o Carlos, de contextos desfavorecidos, têm uma probabilidade de retenção de 45%, enquanto para os colegas de contextos favorecidos essa probabilidade é cinco vezes menor, de 8% (CNE, 2019).

Este problema tem várias causas. O contexto familiar que limita os modelos positivos; a falta de estabilidade para o desenvolvimento integral das crianças; a baixa escolarização dos encarregados de educação, que perpetua a desvalorização da escola entre gerações; a escassez de bens essenciais, que leva à exclusão social e impacta a sociabilidade destas crianças; o pouco apoio nas tarefas escolares, nestes contextos com limitações académicas e económicas.

Não podemos aceitar que histórias como a do Carlos sejam realidade para tantos alunos. Não podemos aceitar que filhos de pais de meios mais desfavorecidos tenham tão menos hipóteses de continuar a estudar.

Precisamos de uma educação centrada capaz de funcionar como elevador social para todos, e que todos os alunos, independentemente do seu ponto de partida, tenham as mesmas oportunidades e a autodeterminação para decidirem livremente qual o seu caminho.

A Teach For Portugal, organização não governamental, trabalha para este objetivo: o de que todas as crianças tenham uma educação que lhes dê as oportunidades de que precisam para um futuro de escolha e oportunidade, não limitado pelo sítio em que nasceram. E fá-lo colocando profissionais de diversas áreas, mentores Teach For Portugal, nas escolas em que a concentração de alunos com apoio social escolar é maior e, como tal, onde estas dificuldades são sentidas com intensidade elevada.

A organização tem o apoio da rede internacional Teach for All, que conta com mais de 60 organizações nacionais independentes espalhadas pelo mundo e mais de 30 anos unidas pela mesma missão. Não implementa soluções feitas. Constrói, em conjunto com os agentes da comunidade, cada resposta implementada.

Este ano letivo, a Teach For Portugal conta com 120 mentores TFP a trabalhar em mais de 40 municípios, chegando a mais de 11.000 alunos acompanhados do 2.º e 3.º ciclo. Trabalha com mais de 80 escolas parceiras, o que representa um aumento de 76% em relação ao ano anterior. Este crescimento é maior do que os números – é a expressão da crença de que o potencial de cada aluno deve ser nutrido, independentemente do seu código postal.

O caso da Raquel é demonstrativo do poder da relação entre educador e aluno. Ela estava a repetir o 6.º ano pela segunda vez. Durante as aulas, permanecia introvertida, alheia ao que se passava, desenhando no seu caderno. A educadora viu nela potencial e decidiu investir na relação. Começaram por pequenas atividades que exploravam os seus interesses, como desenhar, e lentamente a Raquel foi ganhando confiança. Trabalharam memória, organização, Matemática. Pouco a pouco, a Raquel começou a participar mais nas aulas, a socializar, a acreditar em si. Quando conseguiu 92% no teste de Matemática, foi um marco na sua jornada – e uma vitória não só académica, mas pessoal.

A colaboração entre mentor TFP e professor acelerou a subida das notas dos alunos em 26% e a redução das negativas em 15%. 'A mentora ensinou-me que se ainda não consigo, vou conseguir'

Em termos de resultados académicos, a colaboração entre mentor TFP e professor acelerou a subida das notas dos alunos em 26% e a redução das negativas em 15%. Isto não são apenas números, são oportunidades reais para os alunos continuarem a aprender e sonhar. O testemunho de uma aluna ilustra isto bem: "A mentora ensinou-me que se ainda não consigo, vou conseguir."

Não se ignora os desafios que permanecem. Enquanto existem resultados significativos na melhoria das notas, é também claro que a redução das desigualdades precisa de um compromisso a longo prazo.

Cada história de sucesso é também uma motivação para continuar a melhorar, pois acreditamos que a educação de qualidade não pode ser privilégio de alguns, mas um direito de todos.

