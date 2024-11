O copo meio cheio e meio vazio deste 25 de Novembro

A direita, ao optar por uma comemoração decalcada do 25 de Abril, mas com o cuidado de substituir os cravos vermelhos pelas rosas brancas na decoração do hemiciclo, está a enviar a mensagem errada.

A celebração do 25 de Novembro é um excelente exemplo da doutrina do copo meio cheio ou meio vazio, consoante quem olha e o ângulo que escolhemos para avaliar o copo. Copo meio cheio: os discursos do Presidente da República e do presidente da Assembleia da República foram muito melhores do que é costume, fugindo à banalidade celebratória e comemorativa, o que não é de todo normal neste género de intervenções. O 25 de Abril é muito mais importante do que o 25 de Novembro, mas os discursos do 25 de Novembro foram muito melhores do que os discursos do 25 de Abril.