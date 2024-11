A China já não é o que era

Em grande parte dos casos, as empresas que se destacaram não foram as mais apoiadas, mas as que vingaram nessa disputa pelo mercado chinês.

De acordo com os dados do FMI, o PIB per capita da China aumentou 28 vezes entre 1980 e 2024 (medido em paridades de poder de compra e a preços constantes). Com isto, a China tornou-se a maior economia do mundo, avaliando pela quantidade de bens e serviços que podem ser adquiridos com o rendimento gerado no país em cada ano. O seu peso na economia global passou de 2,3% em 1980 para cerca de 19% na actualidade (o peso dos EUA é hoje de 16%).