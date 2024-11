Sánchez confirma a nomeação de Aagesen como vice-presidente para continuar o “legado” de Ribera

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, nomeou esta segunda-feira Sara Aagesen como vice-primeira-ministra e ministra da Transição Ecológica, "para dar continuidade" ao legado de Teresa Ribera, que vai ser nomeada comissária europeia.

Numa declaração institucional, Sánchez destacou o perfil técnico e especializado de Aagesen, que até ao momento ocupava o cargo de secretária de Estado da Energia do Governo de Madrid. Sánchez sublinhou ainda que o executivo espanhol vai continuar a ter três vice-presidências ocupadas por mulheres, sendo uma delas dedicada ao desafio ecológico, ambiental e demográfico, "um dos grandes desafios do nosso tempo", referindo-se directamente a Sara Aagesen.

Da mesma forma, Pedro Sánchez elogiou Teresa Ribera. "A nossa perda em Espanha é o ganho da Europa", disse Sánchez sobre Ribera, que cessa funções no Governo espanhol para assumir os cargos na União Europeia.

A substituição de Ribera no Governo foi acordada depois de ter sido desbloqueada a nomeação como vice-presidente executiva da nova Comissão Europeia de Ursula von der Leyen (Partido Popular Europeu), e espera-se que seja ratificada esta semana, uma vez ultrapassado o veto promovido pelo Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

Com a nomeação de Aagesen, Pedro Sánchez completa as mudanças no executivo, que recentemente incluiu Óscar López, que era director do Gabinete da Presidência do Governo, como ministro da Transformação Digital, preenchendo a vaga deixada por José Luis Escrivá após a nomeação como novo governador do Banco de Espanha.