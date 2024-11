Candidato anti-NATO vence primeira volta das presidenciais romenas

Um candidato crítico da NATO e da ajuda à Ucrânia venceu a primeira volta das eleições presidenciais romenas no domingo, causando uma surpresa sem precedentes na história recente do país do Leste europeu.

As sondagens atribuíam a Calin Georgescu, um ultranacionalista conhecido por elogiar o Kremlin, cerca de 5% dos votos, mas o candidato independente acabou por alcançar 22,9% na primeira volta das presidenciais de domingo. A generalidade dos comentadores políticos destacou o choque com os resultados.

“Nunca nos nossos 34 anos de democracia vimos uma subida destas comparada com as sondagens”, disse à Reuters o analista Radu Magdin. O investigador da Universidade de Aarhus na Dinamarca, Costin Ciobanu, disse ao Financial Times que as eleições foram “um terremoto político”.

Atrás de Georgescu ficou a candidata de centro-direita Elena Lasconi, com 19%, seguida de perto pelo primeiro-ministro, o social-democrata Marcel Ciolacu. Numas eleições dominadas pelo sentimento anti-establishment, o Partido Social Democrata (PSD, de centro-esquerda) não terá um candidato na segunda volta das presidenciais pela primeira vez.

O consultor político Cristian Andrei disse ao Guardian que o resultado simboliza “um grande protesto ou revolta contra o establishment”, notando que os partidos tradicionais “perderam a ligação com os romenos comuns”. A segunda volta das eleições presidenciais está marcada para 8 de Dezembro.

Sem partido e com uma comunicação baseada quase em exclusivo nas redes sociais, com destaque para o Tik Tok, Georgescu fez uma campanha em que questionou a pertença da Roménia à NATO – a aliança tem uma importante base no sul do país – e criticou a ajuda dada à Ucrânia.

“Hoje, o povo romeno gritou pela paz”, escreveu Georgescu numa publicação no Facebook assim que a sua vitória foi confirmada. “Somos fortes e corajosos, muitos de nós votaram, e mais ainda irão fazê-lo na segunda volta”, acrescentou.

O sistema semi-presidencial romeno assegura ao Presidente importantes poderes, sobretudo na esfera das relações externas. Com eleições legislativas marcadas para o próximo domingo, está no horizonte a possibilidade de que o Governo liderado pelo PSD possa ser fortemente punido e que se instale um cenário de ingovernabilidade.

Georgescu chegou a pertencer ao partido de extrema-direita AUR, Ouro, liderado por George Simion, mas foi expulso por ser considerado demasiado radical depois de ter elogiado a Guarda de Ferro, um movimento fascista fundado nos anos 1920 na Roménia.