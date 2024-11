Depois o ter recusado em Junho, Porto ilumina câmara com cores da Palestina

É um gesto sobretudo simbólico, mas até já tinha sido chumbado. Desta vez, a Câmara Municipal do Porto (CMP) aprovou a iluminação do edifício com as cores da Palestina. Por proposta do autarca Rui Moreira, a manifestação de solidariedade inclui também as cores do Líbano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt