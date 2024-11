O Eléctrico do Natal está de regresso ao Porto e com cara renovada

A actividade decorre de uma parceria entre a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) e o Museu do Carro Eléctrico.

A partir do próximo domingo, o eléctrico histórico de Natal está de regresso à cidade do Porto, convidando todas as famílias a “subirem a bordo desta aventura”, como refere a autarquia em comunicado. A inauguração oficial será no dia 1 de Dezembro, pelas 16h00, junto à Torre dos Clérigos.

Nesta edição, a STCP e o Museu do Carro Eléctrico lançaram o desafio aos utentes da instituição Albergues do Porto, assim como a dois artistas urbanos da cidade – Oaktree e Heitor Corrêa -, de forma que todos dessem uma imagem mais natalícia ao eléctrico, que irá circular pelas ruas da cidade ao longo de praticamente um mês, fazendo a sua última viagem no dia 6 de Janeiro de 2025.

A circulação será na linha 1 (Infante-Passeio Alegre), durante os dias úteis e na linha 18 (Clérigos-Passeio Alegre), aos fins-de-semana. Mas não fica por aqui.

Da parceria resultou ainda uma exposição, que será inaugurada no dia 5 de Dezembro, às 17h30, no Alberg’Art – a galeria de arte dos Albergues do Porto – demonstrando ao público como foi feito todo o processo de construção e renovação do eléctrico natalício.