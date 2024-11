Fundador da Kering afastado da lista dos cem mais ricos do mundo

A crise na Gucci já está a deixar mossa na Kering. O fundador do conglomerado de luxo, François Pinault, acaba de sair da lista dos cem mais ricos do mundo do Bloomberg. É a primeira vez que o empresário francês deixa de ter lugar no top desde que entrou há 12 anos, detalha o Business of Fashion. A fortuna de Pinault é estimada em 19,3 mil milhões de euros, com uma queda de dois terços face ao pico registado em Agosto de 2021.

Nessa altura, há três anos, Pinault estava no 22.º lugar da lista e actualmente ocupa 104.º. A fortuna do multimilionário, de 88 anos, caiu por culpa da crise instalada no sector do luxo, face à diminuição da procura na China, que tem afectado não só a Kering, como outros conglomerados.

No trimestre entre Julho e Setembro, o grupo, que detém marcas como Saint Laurent, Balenciaga ou Bottega Veneta, registou uma queda de 16% nas receitas, para 3,79 mil milhões de euros. No centro da quebra do lucro operacional está a Gucci, cujas vendas caíram 25%.

François Pinault já não está ligado à operação diária da Kering, que começou com um negócio de madeira nos anos 1960 e chegou à moda no início da década de 1990 com a compra do grupo Printemps. Actualmente, é o filho François-Henri Pinault, 62 anos, a liderar os destinos do conglomerado, cujas acções continuam a ser 42% da família, que mantém ainda 59% do poder de decisão — dois dos filhos mais novos, Laurence e Dominique, são vice-presidentes da empresa.

Com as acções a caírem, o presidente, François-Henri Pinault, comprometeu-se com a recuperação numa carta direccionada aos accionistas em Setembro. “Estamos a trabalhar incansavelmente para criar as condições para um regresso ao crescimento”, declarou, em particular sobre a Gucci, que detêm desde 2004.

Mas a fortuna da família Pinault não vem apenas da Kering. Pai e filhos são sócios da holding da família, o grupo Artemis, com património avaliado em 40 mil milhões de euros. Além de vastas propriedades vinícolas, são proprietários da leiloeira Christie’s, das revistas Point de Vue e Le Point, do Palazzo Grassi​, em Veneza, ou do Bourse de Commerce, em Paris.

No ano passado, o grupo comprou a agência de gestão de talentos Creative Artists Agency, em Los Angeles, ligada à mulher de François-Henri Pinault, a actriz Salma Hayek. O casal não está na lista dos mais ricos do mundo.

Apesar de uma crise generalizada nas fortunas de moda, o rival da LVMH, Bernard Arnault, mantém-se na 5.ª posição da lista, com um património de mais de 155 mil milhões de euros. Em 2021, o francês chegou a ser o mais rico do mundo, mas foi, no entretanto, destronado por Elon Musk.

Por sua vez, a herdeira da L’Oréal, Françoise Bettencourt-Meyers, deixou de ser a mulher mais rica do mundo — agora é Alice Walton, herdeira do fundador dos armazéns Walmart, Sam Walton. Agora na 20.ª posição, a magnata da beleza acumula uma fortuna de mais de 69 mil milhões de euros.