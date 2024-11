Adele despede-se de Las Vegas: “Não sei quando é que vou querer actuar outra vez”

O fim-de-semana foi de emoções em Las Vegas. Adele despediu-se dos palcos depois de uma residência de dois anos no The Colosseum no Caesars Palace. No concerto de despedida, neste sábado, a cantora britânica mostrou-se visivelmente emocionada, confessando que não sabe quando voltará aos palcos. “Estou tão triste por esta residência ter acabado, mas estou tão feliz por ter acontecido. Vou ter imensas saudades disto, vou ter imensas saudades vossas. Não sei quando é que vou querer actuar outra vez”, declarou a artista.

Na plateia, estava o filho, Angelo, de 14 anos, acompanhado do companheiro da artista, Rich Paul. Conhecida por manter a vida pessoal em privado, Adele dirigiu-se directamente ao adolescente. “Para o meu filho, optei por fazer uma residência talvez porque odeio fazer digressões”, conta a cantora em lágrimas, como se vê no vídeo partilhado pelos fãs nas redes sociais. E continuou: “Mas optei por fazer uma residência para poder manter a vida dele [do Angelo] normal. E foi o que fiz. Não o mudaria por nada deste mundo, mas agora posso estar com ele aos fins-de-semana.”

Ao noivo, Rich Paul, com quem assumiu a relação em 2021, também deixou um agradecimento. “Obrigada por me teres sempre apoiado e por me fazeres sentir que podia fazer o que quisesse. Houve alturas em que estava demasiado cansada ou emocionalmente esgotada... por isso, agradeço”, desabafou.

Adele thanks son for being so patient with her and Rich Paul for always motivating her ????? pic.twitter.com/zwhVGxpqgb — Melinda (@adelllylove) November 24, 2024

Sem mais despedidas, Adele confessou que estava demasiado “emocionada” para colocar um ponto final. A artista já tinha anunciado que fará uma pausa na carreira e detalhou que não tem quaisquer planos para o que se segue. Para os fãs preocupados com a ausência, descansou-os: “Claro que hei-de voltar. A única coisa em que sou boa é a cantar e coisas do género. Só não sei quando quero voltar a subir ao palco, mas adoro-vos.”

A cantora revelou recentemente um dos motivos que a levaram a tomar a decisão. Depois de uma infecção no ouvido causada por uma bactéria, sofre de perda parcial de audição. Mas a pausa na carreira é também uma forma de voltar a uma vida normal, confessava numa entrevista à televisão alemã ZDF, citada pela BBC. “Gosto do facto de poder fazer música a toda a hora, sempre que quero, e de as pessoas serem receptivas e gostarem dela. É algo inimaginável. Mas o lado da fama... odeio-o. Tenho saudades de tudo o que se passava antes de ser famosa, acho que o anonimato é do que mais sinto falta.”

O último concerto em Las Vegas foi também ó 100.º espectáculo da artista no Caesars Palace. A residência artística começou em Novembro de 2022 — devia ter começado em Janeiro desse ano, mas foi adiada por causa da pandemia de covid-19. Os concertos aconteceram todas as sextas-feiras e sábados.

Adele bursts into tears after seeing Celine Dion attending her Vegas residency.



(??: nas.archives) pic.twitter.com/i2prysgSMp — Pop Base (@PopBase) October 27, 2024

Em jeito de balanço, Adele confessou que um dos momentos mais especiais foi a ida de Céline Dion ao espectáculo no final de Outubro. “Chorei durante uma semana inteira. Foi um momento de círculo completo para mim. Essa é a única razão pela qual eu sempre quis estar aqui”, detalhou a cantora, lembrando que a sala onde actuou foi construída para uma residência da cantora canadiana em 2003.

Nos Weekends with Adele, a cantora protagonizou ainda momentos insólitos, como um fim-de-semana em Junho de 2023 em que se esqueceu da letra de I drink wine ou, neste ano, quando interrompeu o concerto por se ter irritado com um fã que gritou da plateia: “O orgulho [gay] é uma treta”, referindo-se ao movimento em prol dos direitos LGBTI+. Adele respondeu-lhe: “Desculpe, veio ao meu espectáculo e disse que o ‘orgulho é uma treta’? É assim tão estúpido? Não seja tão ridículo.”

A residência artística foi também uma oportunidade de visibilidade para as casas de moda, visto que a cantora usou dezenas de vestidos nos 100 concertos. Foram todos diferentes versões de um vestido preto, feitos à medida por marcas como a Carolina Herrera, Oscar de La Renta, Giorgio Armani, Schiaparelli ou Valentino.